Fortaleza alcança 10 partidas de invencibilidade entre Brasileirão e Sula

Com oito vitórias e dois empates, o Leão acumula sucessos contra equipes como Flamengo e Cruzeiro, contra quem luta na parte de cima do Brasileirão

Além de assumir a ponta do Brasileirão, o Fortaleza alcançou a marca de dez partidas consecutivas sem derrota na temporada de 2024. Com a vitória por 2 a 1 diante do Red Bull Bragantino, em São Paulo, na noite deste sábado, 17, o Leão ampliou sua sequência de invencibilidade no ano.

Entre a Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, o Tricolor de Aço soma dez partidas sem saber o que é perder. A última vez que o time treinado por Juan Pablo Vojvoda saiu derrotado de campo foi há mais de um mês, quando perdeu para o Vasco por 2 a 0, em São Januário.