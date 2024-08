Marinho e Brítez entram no DM do Fortaleza, mas Lucero avança para transição

A lista de desfalques do Fortaleza no departamento médico aumentou. Para o duelo de logo mais, às 18h30min, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 23ª rodada da Série A, o Tricolor — que já não teria Lucero e Calebe — terá as ausências do zagueiro Brítez e do atacante Marinho.

O defensor está com uma fadiga muscular na coxa esquerda e, além de não atuar contra o Massa Bruta, virou dúvida do Leão, visando o confronto decisivo frente ao Rosario Central, nesta quarta-feira, 21, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, na Arena Castelão.