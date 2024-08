Líder da Série A, Fortaleza é a equipe com menos derrotas no Brasileirão

O Fortaleza alcançou a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado, 17, ao vencer o RB Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista–SP, por 2 a 1, com gols de Tomás Pochettino e Breno Lopes. Sem perder pelo Brasileirão há nove partidas, o Leão do Pici é a equipe com menos derrotas na competição.

Em 22 confrontos, o Fortaleza só foi superado em três oportunidades, contra Bahia, Cuiabá e Vasco, respectivamente. Na Série A, o Tricolor do Pici registra 13 vitórias e seis empates.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Botafogo é a segunda equipe com menos derrotas, com quatro, enquanto Flamengo e Atlético-MG, com cinco, completam o TOP-3 de times que menos perderam.