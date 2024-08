Cenários para o Fortaleza manter a liderança ao término da 23ª rodada

Para encerrar a 23ª rodada no lugar mais alto da tabela do Brasileirão, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda enfrenta a expectativa do clássico entre Botafogo x Flamengo, realizado neste domingo Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

Para isso, veja quais são os cenários que podem acontecer para manter a liderança do Fortaleza no Brasileirão: - Vitória do Botafogo: Caso o Botafogo vença o Flamengo, o Fortaleza perderá a liderança e retornará à vice-liderança, já que o clube carioca chegaria a 46 pontos. - Empate entre Botafogo e Flamengo: Se o jogo terminar empatado, o Fortaleza permanecerá no topo com um ponto de vantagem sobre o Botafogo (que ficaria com 44 pontos). O Flamengo, com 42 pontos, seguiria na terceira posição.