João Ricardo comemora vitória e liderança do Fortaleza, mas prega cautela: "Pés no chão"

O Fortaleza é líder da Série A do Campeonato Brasileiro após vencer o Red Bull Bragantino, fora de casa, por 2 a 1. Além de Pochettino e Breno Lopes, autores dos gols, outro responsável pelo feito foi o goleiro João Ricardo, que mais uma vez foi decisivo com grandes defesas.

Após a partida, o camisa 1 comemorou o triunfo, mas pregou cautela e disse que é preciso ter pés no chão ao longo da temporada. "Nosso time é muito competitivo. Fomos coroados no final do jogo com contra-ataque e tivemos uma vitória muito importante".