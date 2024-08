Fortaleza deve contar com retorno de Lucero diante do Rosario Central, pela Sula

Desfalque nos últimos três jogos do Leão do Pici, o atacante argentino está em fase final de tratamento no departamento médico

Desfalque do Fortaleza nos últimos três jogos, o centroavante Lucero está próximo de retornar aos gramados. O camisa 9 do Tricolor do Pici ainda será ausência neste sábado, 17, contra o RB Bragantino, mas deve voltar a figurar entre os relacionados diante do Rosario Central-ARG, pela Sul-Americana.

Artilheiro do Leão na temporada, com 22 gols, Lucero entrou em campo pela última vez na vitória do Fortaleza sobre o São Paulo, no dia 27 de julho, pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador, em um dos treinamentos dias após a partida, acabou sofrendo um um edema muscular na coxa direita.