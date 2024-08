Eros Mancuso, lateral-direito do Fortaleza, é regularizado no BID da CBF

Eros Mancuso, lateral-direito, novo reforço do Fortaleeza, conheceu o Centro de Excelência Alcides Santos Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Mancuso não embarcou junto à delegação que viajou á Argentina. No país vizinho, os comandados de Vojvoda ficaram no empate por 1 a 1 com o Rosario Central, na ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Para o duelo decisivo, na quarta-feira, 21, às 19 horas, no Castelão, também não estará disponível. O defensor somente entra em campo no torneio internacional caso o Tricolor do Pici avance às quartas de final.