Fortaleza encerra preparação para encarar o Red Bull Bragantino; veja provável escalação

Duelo entre Massa Bruta e Leão do Pici ocorre neste sábado, 17, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

O Fortaleza finalizou sua preparação para o confronto diante do Red Bull Bragantino, marcado para este sábado, 17, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). A atividade de apronto da equipe tricolor foi realizada na tarde desta sexta-feira, 16, em um hotel na cidade de Atibaia.

No treinamento, o técnico Juan Pablo Vojvoda ajustou os últimos detalhes para encarar o Massa Bruta pela Série A do Brasileirão. Com rotina intensa, o Leão chegou ao estado paulista na quinta, 15, após passar três dias na Argentina devido ao duelo contra o Rosario Central, válido pela Copa Sul-Americana.