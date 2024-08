Adversário do Fortaleza, RB Bragantino vive sequência de seis jogos sem vencer

Atacante Renato Kayzer no jogo Fortaleza x RB Bragantino, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Na sequência negativa, o Bragantino atuou por três competições diferentes. No Brasileirão, empatou com Corinthians e Vasco, além de perder para o Fluminense. Na Copa do Brasil, foi derrotado por 2 a 0 pelo Athletico-PR. Já na Sul-Americana, o Massa Bruta foi derrotado pelo Corinthians no jogo de ida das oitavas de final. Desfalques de Pedro Caixinha O atacante Eduardo Sasha, o zagueiro Nathan Mendes e o volante Jadsom estão suspensos. Além do trio, que costuma ser titular, outros quatro atletas, por lesão, também ficam fora do duelo. São eles Juninho Capixaba – ex-Fortaleza –, Matheus Fernandes, Eric Ramires e Pedro Henrique. O quarteto está entregue ao departamento médico e não terá condições de jogo. Já os goleiros Cleiton, titular absoluto, e Lucão, reserva imediato, são tratados como dúvida.