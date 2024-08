Criciúma anuncia Pedro Rocha e Dudu, do Fortaleza, como reforços para 2024

Pedro Rocha é o novo reforço do Criciúma para 2024 Crédito: Reprodução/Criciúma

O Tricolor, inclusive, se antecipou a saída de Dudu e anunciou, na última semana, a chegada de Eros Mancuso, lateral-direito argentino que estava no Estudiantes de La Plata. Tinga e Brítez são outras opções do setor. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Assim como Dudu, Pedro Rocha vivia situação semelhante no Pici, de poucos jogos e baixa minutagem na atual temporada – foram 20 partidas disputadas, nenhum gol e seis assistências. O contrato do atacante com o Fortaleza vai até o fim de 2024, ou seja, a tendência é de que ele não retorne mais ao clube.