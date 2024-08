Sem Lucero e com Kayzer, Fortaleza embarca para encarar o Rosário na Argentina; veja relacionados

O Fortaleza embarcou em voo fretado na tarde desta segunda-feira, 12, rumo à Rosário, na Argentina, para encarar o Rosário Central em jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo será realizado na quarta-feira, 14, às 19 horas (de Brasília) no Estádio Gigante de Arroyito.



Para o embate, no entanto, o Leão do Pici não poderá contar com o atacante Juan Martín Lucero, que não viajou com a delegação e é desfalque confirmado. O jogador segue em tratamento após sofrer um edema muscular na coxa direita.