Sem espaço no Fortaleza, Dudu será emprestado ao Criciúma até o fim da temporada

Lateral-direito Dudu em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O lateral-direito Dudu, do Fortaleza, está de saída do clube com destino ao Criciúma-SC. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter Enio Biz, do Portal 4oito, e confirmada pelo Esportes O POVO. O jogador possui contrato com o Leão do Pici até o final da temporada de 2025. O acordo entre cearenses e catarinenses será de empréstimo, sem opção de compra prevista, apenas até o término de 2024. Desde sua chegada ao clube, em 2023, Dudu não conseguiu atingir a expectativa criada sobre sua contratação, após ter obtido desempenho positivo no Atlético-GO no ano de 2022. Em sua passagem pelo Pici, as inúmeras lesões acabaram comprometendo no rendimento em campo.