Fortaleza muda foco e visita Rosario Central pelo jogo de ida das oitavas da Sula

Meia Pochettino em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

“É passo a passo. O foco agora é todo no jogo do Rosário. Não podemos ficar pensando na Série A neste momento, temos que realizar uma troca de chip para pensar nessa competição, que é diferente. Vamos jogo a jogo”, disse Paz antes do embarque da delegação tricolor para a Argentina, que aconteceu na última segunda. Será a primeira vez na história que Fortaleza e Rosario Central se enfrentam. Neste ano, o Leão encarou um outro time argentino na fase de grupos da Sula, o Boca Juniors, contra quem conquistou uma vitória (4 a 2) e um empate (1 a 1). No histórico contra os “hermanos”, o Leão também tem em seu currículo jogos diante do River Plate, Estudiantes, Independiente e San Lorenzo. Além da questão esportiva, o confronto perante o Rosario também carrega um fator financeiro relevante. Pela campanha que protagonizou na etapa inicial do campeonato, o Leão embolsou R$ 9,9 milhões da Conmebol. Para o time classificado às quartas de final, a premiação será de 700 mil dólares, ou seja, equivalente a R$ 3,8 milhões na cotação atual.

Rival do Fortaleza, o Rosario foi uma das equipes que chegaram à Sul-Americana após eliminação na Libertadores. Antes de se credenciar como rival do time cearense nas oitavas de final, o clube argentino precisou superar um playoff contra outra equipe brasileira, o Internacional. No agregado, os “Los Canallas” venceram por 2 a 1 – o triunfo por 1 a 0 sobre o Colorado no Gigante de Arroyito fez a diferença. Há 12 dias, o treinador Miguel Ángel Russo deixou o comando técnico do Rosário por questões de saúde. Embora não tenha anunciado nenhum substituto efetivo, a equipe chega para o duelo contra o Leão embalado por duas vitórias seguidas, a mais recente no clássico contra o Newell's Old Boys – time que Vojvoda, técnico tricolor, tem forte vínculo. Para a partida, Vojvoda não contará com Lucero, artilheiro do Fortaleza na temporada com 22 gols. O atacante Pedro Rocha e o meio-campista Calebe também não viajaram. Em contraponto, o capitão e ídolo Tinga se recuperou de lesão e será opção.