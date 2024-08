Fortaleza vence Criciúma, embala 8º jogo invicto e assume vice-liderança da Série A

Com o resultado, o Leão chegou aos 42 pontos e assumiu a vice-liderança da tabela, mas pode perder a posição a depender do resultado do Flamengo neste domingo, 11. Caso o Rubro-Negro tropece diante do Palmeiras no Maracanã, o time cearense se mantém no segundo lugar.

No geral, o confronto teve dinâmica interessante, com os dois times buscando transições em velocidade pelos lados do campo e alternando avanços. Em números, o Tricolor do Pici assumiu postura de maior protagonismo, mantendo para si a posse de bola – 58% contra 41% do Tigre – e impondo seu ritmo de jogo. Faltou capricho no último terço.

As melhores chances da etapa inicial foram protagonizadas, mesmo, pelo Tigre. Logo aos oito minutos, os visitantes obrigaram João Ricardo a fazer duas defesas espetaculares, ambas em cabeçadas do atacante Bolasie na pequena área. O arqueiro, mais uma vez, mostrou porque é um dos maiores destaques do elenco na temporada.

Apesar das altas expectativas pelo ótimo momento que o Tricolor vive, o cenário que a equipe de Vojvoda encontrou no primeiro tempo não foi simples. Diante de um organizado Criciúma, o Leão sofreu sustos na defesa e encontrou dificuldades na criação – dos oito chutes que arriscou, somente um acertou a meta do time catarinense.

Capricho este que Moisés mostrou no retorno do Fortaleza para o segundo tempo. Com dois minutos da batida do centro, o atacante se infiltrou na área entre os defensores do Criciúma e aproveitou o passe de Pikachu para abrir o placar. Com o tento, o camisa 21 encerrou um jejum de mais de dois meses sem balançar as redes.



O gol inflamou a torcida na arquibancada, sentimento que contagiou os jogadores em campo. Mesmo com a vantagem no placar, os comandados de Vojvoda não diminuíram o ritmo. Pelo contrário: o Leão tornou-se mais agressivo e objetivo com a bola. Pelas oportunidades que criou, poderia ter ampliado antes dos 30 minutos.



No fim, mesmo com algumas tentativas falhas do Criciúma, a vitória ficou com o clube cearense. Resultado construído no script do que vem sendo o Fortaleza no Brasileirão, uma equipe convicta de suas ambições e que, dentro de campo, é extremamente consistente na defesa e eficiente no ataque. O Leão segue sendo o time a ser batido no campeonato.