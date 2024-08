Fortaleza possui 3 das 5 melhores campanhas do Nordeste na Série A após 21 rodadas

Técnico Vojvoda no jogo Fortaleza x Sportivo Trinidense, no Castelão Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

A Série A do Campeonato Brasileiro de 2024 para o Fortaleza já entrou para a história do futebol nordestino, mesmo restando 17 rodadas para seu término. Isso porque o Tricolor é o clube da região que mais pontuou na competição após 21 jogos disputados.

No total, são 42 pontos — com uma partida a menos — resultando em 66,7% de aproveitamento e a 2ª colocação do torneio. Ademais, das cinco melhores campanha dentro desse recorte, três são do Leão do Pici. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Times do Nordeste com melhor campanha após 21 rodadas 1 - Fortaleza - Série A 2024 - 42 pontos - 66,7% (2º)

2 - Bahia - Série A 2019 - 34 pontos - 53,9% (8º)

3 - Fortaleza - Série A 2021 - 33 pontos - 52,4% (5º)

4 - Vitória - 2008 - Série A 33 pontos - 52,4% (8º)

5 - Fortaleza - 2023 - Série A 32 pontos - 50,8% (8º) Fortaleza abriu o placar em todos os jogos como mandante na Série A 2024 O Fortaleza tem usado bem o fator mandante no Campeonato Brasileiro Série A. O Tricolor do Pici abriu o placar em todos os 12 jogos em casa na competição nacional e ainda não foi derrotado jogando em seus domínios – são nove vitórias e três empates. Atualmente em segundo colocado na Série A, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda conquistou 30 dos 42 pontos jogando em casa, tanto na Arena Castelão quanto no estádio Presidente Vargas.