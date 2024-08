João Ricardo completa 100 jogos pelo Fortaleza em empate com Rosario Central-ARG

No Leão desde o início da temporada passada, o arqueiro de 35 anos é um dos destaques individuais do time de Juan Pablo Vojvoda

Titular absoluto da meta do Fortaleza, o goleiro João Ricardo completou 100 jogos pelo Tricolor do Pici na noite desta quarta-feira, 14. A marca foi alcançada no empate da equipe leonina em 1 a 1 com o Rosario Central, da Argentina, em partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

No Leão desde o início da temporada passada, o arqueiro é um dos destaques individuais do time de Juan Pablo Vojvoda. Em julho, inclusive, prorrogou seu contrato até dezembro de 2027 - o anterior tinha validade até o fim deste ano.