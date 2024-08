Fortaleza empresta Habraão ao Santa Clara, de Portugal, até junho de 2025

O Fortaleza solicitou a Chapecoense o retorno do zagueiro Habraão para emprestá-lo ao Desportivo Santa Clara, de Portugal. Em anúncio divulgado nesta quarta-feira, 14, o Tricolor do Pici informou que o defensor de 23 anos assinou vínculo com o clube português até 30 de junho de 2025, com cláusula de opção de compra.



No clube português, Habraão disputará a Liga Portuguesa e a Taça da Liga. Além do defensor, o Santa Clara conta com outros 16 brasileiros: os goleiros Gabriel Batista e Neneca, os zagueiros Rafael Santos, Sidney Lima, Daniel Borges e Alyson, os laterais Lucas Soares, Matheus Pereira e MT, os meio-campistas Adriano Firmino e Gustavo Klismahn e os atacantes Rafael Martins, Alisson Safira, Vinícius Lopes, Gabriel Silva e Rodrigo Varanda.