Decisivo em clássicos e corte de cabelo popular: saiba quem é Malcorra, camisa 10 do Rosário

Ignacio Malcorra, camisa 10 do Rosário Central, é um dos destaques da equipe argentina Crédito: Reprodução / Rosario Central

Os jogadores argentinos dos anos 1990 e metade dos anos 2000 acabaram ganhando um estereótipo. Não pelo estilo de jogo em si, mas pelo cabelo. Era comum ao assistir a seleção argentina ou qualquer jogo do campeonato local, observas atletas com cabelos longos - Crespo, Batistuta e Sorín são alguns dos exemplos. Com um tempo, essa cultura foi se perdendo. Porém, um jogador do Rosário Central vem trazendo a tona novamente esse modelo: Ignacio Malcorra. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Camisa 10 da equipe e um dos destaques de Los Canallas, o jogador deve estar em campo entre os titulares no duelo de logo mais, às 19 horas, contra o Fortaleza, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Aos 37 anos, ao atleta vive o auge da sua carreira, fazendo com quem seu corte tenha virado uma verdadeira febre entre os torcedores do Rosário.

A última temporada é vista como a melhor de sua carreira em números. Nas 44 vezes que entrou em campo, marcou oito gols e contribuiu com nove assistências, participando diretamente 17 tentos. Além disso, conquistou o título da Copa da Liga Argentina Carrasco do Newell´s Old Boys Os números, popularidade e desempenho são critérios que credenciam Ignacio Malcorra a se tornar ídolo do clube. Entretanto, além de tudo isso já citado, um fator faz com que ele ganhe ainda mais o carinho da torcida: atuação em clássicos. Nas últimas três vezes que o Rosário Central esteve frente a frente com o Newells Old Boys, seu maior rival, Malcorra marcou dois gols. No último embate disputado, no domingo, 10, ele não balançou as redes, mas foi em cobrança de falta do camisa 10 dos Canallas que saiu o tento de Mallo, após rebote do goleiro.