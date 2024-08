Sem Marco Ruben, Rosário Central divulga relacionados para duelo contra o Fortaleza

Após o treino de apronto para o jogo contra o Fortaleza, o Rosário Central divulgou a lista de relacionados para o duelo entre as equipes, válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os times se enfrentam nesta quarta-feira, 14, às 19 horas, no estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, na Argentina.

Para o embate, o time argentino tem confirmado a ausência do centroavante Marco Ruben. Um dos principais jogadores da equipe rosarina, o camisa 9 esteve em campo no clássico contra o Newell's Old Boys no último sábado, 10, por apenas 35 minutos até ser substituído por sentir uma contratura nos tendões da coxa e não se recuperou a tempo do duelo contra o Leão do Pici.

Para o jogo, em termos de escalação, o técnico interino Matías Lequi deve executar algumas mudanças frente ao time que venceu o Newells. O esquema deverá permanecer no 4-2-3-1 utilizado contra os "Leprosos", mas o camisa 10 Ignacio Malcorra é quem estará no meio ofensivo para fazer a ligação com o camisa 9.