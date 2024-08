Reforço do Fortaleza, Mancuso conhece instalações do Pici e admite "grande passo" na carreira

Eros Mancuso, lateral-direito, novo reforço do Fortaleeza, conheceu o Centro de Excelência Alcides Santos Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Eros Mancuso, lateral-direito argentino, novo reforço do Fortaleza, conheceu as instalações do Centro de Excelência Alcides Santos nesta última segunda-feira, 12. Na oportunidade, o atleta conheceu seus novo companheiros de clube e o técnico Juan Pablo Vojvoda. "Fui recebido muito bem por todas as pessoas do clube, e também, pelos companheiros que pude conhecer e estou muito feliz. Quando recebi a proposta foi uma alegria muito grande, porque creio que é um grande passo na minha carreira", relatou o jogador em suas primeiras palavras como jogador do Tricolor do Pici.