Capitão do sub-20 do Fortaleza atrela crescimento da base ao momento da equipe principal

A campanha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro Sub-20 pode resultar em classificação do Tricolor do Pici à próxima fase do torneio nesta quarta-feira, 14, diante do São Paulo, fora de casa. Um empate basta para os comandados de Léo Porto.

Um dos principais atletas do plantel, o volante e capitão Fabricio, em conversa exclusiva com o Esportes O POVO, disse que apesar da situação ser favorável, o grupo almeja o triunfo em Cotia. "Nossa expectativa é muito boa. Estamos focados no jogo contra o São Paulo e temos sempre a mentalidade de conquistar os 3 pontos, seja qual for o jogo".