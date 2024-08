Ex-Fortaleza, Éderson disputará final europeia contra o Real Madrid

Em 2023-24, o atleta teve 53 jogos, marcou em sete gols e contribuiu com sete assistências, sendo um dos destaques do time dirigido pelo técnico Gian Piero Gasperini

O volante Éderson, atualmente na Atalanta-ITA, mas com passagem pelo Fortaleza, terá mais um momento importante em sua carreira. Nesta quarta-feira, 14, o jogador disputará a final da Supercopa da UEFA, diante do Real Madrid, às 16 horas, no Estádio de Varsóvia.

O torneio costuma abrir a temporada do futebol europeu reunindo o campeão da Uefa Champions League (Real Madrid) e da Uefa Europa League (Atalanta). No último período, o título inédito para a equipe italiana — e Éderson — veio após vitória por 3 a 0 diante do Bayer Leverkusen, da Alemanha.