Eros Mancuso se torna a terceira maior compra da história do Fortaleza; veja lista

Novo reforço do Fortaleza, o argentino Eros Mancuso se tornou a terceira maior compra da história do Fortaleza. Para tirar o lateral-direito do Estudiantes-ARG, o Tricolor do Pici adquiriu 70% dos direitos econômicos do jogador por 1,8 milhão de dólares, equivalente a R$ 8,8 milhões na cotação atual.

O montante por Mancuso, que será pago de forma parcelada até janeiro de 2026, foi inferior apenas aos investimentos feitos na compra de Moisés, que custou 3,8 milhões de dólares – R$ 18,4 milhões na cotação da época –, e na de Machuca, adquirido por R$ 11,7 milhões. Os três jogadores contemplam o ranking das maiores aquisições do Leão.