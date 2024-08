Fortaleza detém a melhor defesa e o segundo melhor ataque como mandante na Série A

Zagueiro Brítez no jogo Fortaleza x América-MG, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Ofensivamente, o Tricolor vive grande fase, refletida especialmente nos números de Lucero, vice-artilheiro da Série A com oito gols, e Tomás Pochettino, líder de assistências com cinco passes para gol e dono da terceira melhor média de chances criadas no torneio nacional. No setor defensivo, além da boa fase individual do atletas e peças versáteis como Emanuel Brítez, que vem atuando como zagueiro e lateral, o Fortaleza tem o goleiro com maior média de defesas por jogo e terceira menor média de gols sofridos. João Ricardo tem sido um dos grandes destaques da competição. Vale lembrar que o escrete vermelho-azul-e-branco é o único invicto em casa entre todos os times da Série A.