Flamengo e Palmeiras empatam e Fortaleza encerra rodada em 2º lugar no Brasileirão

Deu tudo certo para as pretensões do Fortaleza na Série A do Brasileiro neste final de semana. Além de ter feito a sua parte e saído vitorioso contra o Criciúma, vencendo por 1 a 0, no último sábado, 10, na Arena Castelão, o Tricolor do Pici contou com tropeços de rivais direitos na luta pelo topo da tabela.

Na manhã deste domingo, 11, o líder Botafogo foi derrotado por 3 a 2 diante do Juventude, jogando fora de casa. Um pouco mais tarde, no Maracanã, Flamengo e Palmeiras ficaram no 1 a 1. Com isso, o Leão encerra a 22ª rodada na 2ª colocação do torneio, com 42 pontos, da liderança, e com um jogo a menos.