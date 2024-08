Com 36% de chances, Fortaleza é apontado como favorito ao título da Série A pela UFMG

O Leão do Pici figura na segunda colocação do torneio nacional, mas é a equipe que menos perdeu pontos na competição e se mantém invicto jogando em casa

Vivendo uma sequência de oito jogos sem perder e figurando na segunda colocação da Série A, o Fortaleza foi apontado como favorito ao título do Campeonato Brasileiro em novo estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), atualizado após as partidas deste domingo, 11.

No levantamento, o Tricolor, que venceu mais uma na Arena Castelão no último sábado, 10, diante do Criciúma, e ementou a 11° vitória consecutiva atuando em seus domínios surge com 36.3% em chances de terminar na primeira colocação.



Com 21 jogos realizados – um a menos que o líder Botafogo –, o Fortaleza já soma 42 pontos no campeonato. No recorte de partida disputadas, já é a melhor campanha do Leão do Pici na Série A de pontos corridos. Vale lembrar que, levando em consideração os pontos perdidos, o time de Vojvoda tem o melhor aproveitamento da primeira divisão.