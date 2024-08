Contra o Criciúma, Moisés encerrou jejum de mais de dois meses sem gol pelo Fortaleza

O último tento do atacante havia sido no início de junho, contra o CRB, pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste

Autor do gol que garantiu a vitória do Fortaleza sobre o Criciúma, Moisés encerrou um jejum de mais de dois meses sem marcar gols. O último tento do atacante antes de estufar as redes do Tigre havia sido no dia 5 de junho, contra o CRB, pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste.

Desde então, Moisés foi utilizado por Vojvoda em outras seis oportunidades, mas não marcou tento em nenhuma partida. Diante do Atlético-GO, pela 18ª rodada do Brasileirão, o atacante contribuiu com uma assistência na vitória do Leão.