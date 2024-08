Kayzer cita mês "decisivo" para o Fortaleza em agosto e defende "pensar de jogo a jogo"

Pés no chão e com foco no jogo a jogo, é essa a postura que Renato Kayzer pregou para que o Fortaleza se mantenha consistente neste mês de agosto, marcado por jogos do Brasileirão e oitavas de final da Sul-Americana. Em entrevista coletiva, o atacante ressaltou a união do elenco e enfatizou que a próxima partida é sempre a mais importante.

“A gente é um grupo que se cobra bastante. Que tem muita amizade entre si. Lógico, o próximo jogo é sempre o importante. A partida da próxima quarta-feira, com certeza o pessoal da análise já está analisando o time do Rosario. Mas nós, dentro de campo, com o professor e a comissão técnica, temos que pensar no Criciúma, que é no final de semana e por um campeonato que estamos disputando uma posição boa”, comentou.