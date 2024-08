Fortaleza bate Cruzeiro por 2 a 1 em Cariacica (ES) e sobe para 3ª posição na Série A

Renato Kayzer, atacante do Fortaleza, comemora gol marcado diante do Cruzeiro Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza deu sequência ao seu bom momento na Série A na noite desta segunda-feira, 5. No Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), o Leão do Pici venceu o Cruzeiro por 2 a 1 em jogo da 21ª rodada da competição nacional. Breno Lopes e Kayzer marcaram os gols do Tricolor, enquanto Matheus Henrique descontou para a Raposa.

Com o resultado positivo, o time leonino chegou aos 39 pontos somados e subiu para a terceira posição na tabela de classificação. Além disso, já são sete jogos de invencibilidade no certame. O próximo compromisso da equipe será no sábado, 10, diante do Criciúma, na Arena Castelão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Cruzeiro 1x2 Fortaleza: o jogo Apesar de não atuar na sua habitual casa - o Mineirão -, o time celeste iniciou o duelo buscando manter a posse de bola, mas sem criar perigo. O Leão do Pici, por sua vez, deixou bem clara sua estratégia: se defender e aproveitar os contra-ataques. E foi assim que saiu o primeiro gol aos oito minutos.



Em jogada rápida, Marinho acertou belo passe para Breno Lopes finalizar no canto do goleiro Cássio e estufar as redes em Cariacica. Porém, a vantagem leonina durou pouco tempo. Isso porque aos 14 minutos a Raposa igualou tudo após lambança da defesa do Tricolor, que cedeu a bola para Matheus Henrique arrematar bem para empatar o confronto. Após o tento de igualdade, o Cruzeiro cresceu na partida e obrigou o goleiro João Ricardo a trabalhar. No entanto, foi o Fortaleza quem voltou à frente no placar aos 41. Após bonito passe de Kervin, Bruno Pacheco entrou na área e cruzou rasteiro para Renato Kayzer marcar o segundo gol do Leão. No segundo tempo, o time de Vojvoda voltou mais organizado taticamente e equilibrou as ações. Em jogo bastante disputado no meio-campo, a primeira chance da etapa complementar só aconteceu aos 19 minutos, quando Moisés foi travado por João Marcelo, que evitou o terceiro tento tricolor.