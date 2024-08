Fortaleza quer Mancuso nas oitavas da Sula e pede urgência ao Estudiantes por documentação

Em uma corrida contra o tempo, o Fortaleza solicitou com urgência ao Estudiantes-ARG a documentação de Eros Mancuso para que possa regularizar o jogador na Copa Sul-Americana e tê-lo disponível nas oitavas de final. O prazo dado pela Conmebol para inscrever atletas nesta fase do torneio encerra-se na segunda-feira, 12.

Um dos principais destaques do Estudiantes na atual temporada – como também foi em 2023 –, o lateral-direito chega ao Tricolor para disputar vaga com Tinga, capitão e ídolo do clube. Dudu, sem espaço, deve ser negociado. O Fortaleza, porém, ainda não oficializou a contratação do argentino por questões burocráticas de troca de documentos.

Eros Mancuso, inclusive, deve desembarcar na capital cearense nesta quinta-feira, 8, e se apresentar no Centro de Excelência Alcides Santos, onde terá o primeiro contato com jogadores e comissão técnica do escrete vermelho-azul-e-branco. O anúncio do atleta acontecerá em breve.

