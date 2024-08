Em boa fase, Kayzer marcou três gols nos últimos quatro jogos pelo Fortaleza

Ao todo, o atacante soma 19 partidas e três gols marcados desde que retornou ao Leão do Pici, no começo da Série A

Após passar um longo período sem balançar as redes, o atacante Renato Kayzer vem se tornando peça importante no Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda. Nesta segunda-feira, 5, ele marcou o segundo gol do Leão do Pici na vitória diante do Cruzeiro, pela Série A.

Com isso, o camisa 79 chegou ao seu terceiro tento assinalado nas últimas quatro partidas da equipe tricolor. Em boa fase, o centroavante deixou sua marca contra o Atlético-GO, São Paulo e, agora, Cruzeiro. O único duelo do recorte em que ele passou em branco foi ante o Criciúma.