Breno Lopes exalta vitória do Fortaleza em duelo direto contra o Cruzeiro: "Fundamental"

Time leonino subiu para a terceira posição na tabela da Série A. O próximo compromisso do Tricolor de Aço será no sábado, 10, diante do Criciúma, na Arena Castelão

Autor do primeiro gol do Fortaleza na vitória por 2 a 1 diante do Cruzeiro nesta segunda-feira, 5, o atacante Breno Lopes comemorou o resultado positivo da equipe tricolor contra um adversário direto na parte de cima da tabela da Série A.

Com mais um triunfo no certame, o Leão do Pici chegou aos 39 pontos somados e subiu para a terceira posição na classificação. Além disso, já são sete jogos de invencibilidade no certame. O próximo compromisso do Tricolor de Aço será no sábado, 10, diante do Criciúma, na Arena Castelão.