Fortaleza bate São Paulo, segue invicto como mandante e firme no G-4 da Série A

Para enfrentar o São Paulo, o técnico Juan Pablo Vojvoda escalou o Fortaleza com mudanças, em virtude de lesões e rodízio de elenco. Tinga e Pochettino, contundidos, foram substituídos por Brítez e Matheus Rossetto. No ataque, Renato Kayzer ficou com a vaga de Lucero.

Com o resultado, a equipe cearense chegou aos 36 pontos, mantendo a 4ª colocação. O Leão do Pici volta a campo na segunda-feira, dia 5 de agosto, às 21 horas (de Brasília), contra o Cruzeiro. A partida será disputada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica–ES.

Em desvantagem, o São Paulo precisou se lançar ao ataque. A equipe tinha mais posse, mas encontrava dificuldades para superar as linhas de marcação do Fortaleza. A melhor chance aconteceu aos 18 minutos, após cobrança de escanteio de Wellington Rato e bate e rebate na área. Ferraresi arrematou, mas João Ricardo espalmou.

E logo no primeiro minuto, os pontas participaram da construção do gol leonino. Marinho lançou Breno Lopes em velocidade, o ponta-esquerda ganhou de Igor Vinícius, mas na sequência foi derrubado. A arbitragem assinalou pênalti, convertido por Kayzer aos 4 minutos.

As mudanças tornaram o Tricolor do Pici mais físico no meio-campo, com Sasha, Hércules e Rossetto sendo responsáveis pela obstrução de jogadas do São Paulo e a construção ofensiva do Fortaleza. A partir de roubadas de bola, a equipe cearense estava armada para contra-atacar com Marinho e Breno Lopes nas pontas.

O Tricolor Paulista até conseguiu empatar o confronto aos 39 minutos. Após erro no meio-campo do Fortaleza, Juan avançou em velocidade e acionou Nestor na direita, que finalizou para a defesa de João Ricardo. No rebote, Calleri marcou. A arbitragem, por sua vez, impugnou o lance por impedimento do camisa 11, no momento do primeiro arremate.

Nos minutos finais da etapa inicial, o Fortaleza seguiu investindo em contra-ataques pelo lado esquerdo, com Breno Lopes, mas o ponta não conseguiu tomar as melhores decisões e acabou desperdiçando chances.

O roteiro seguiu igual no segundo tempo, mas com mais chances criadas pelo São Paulo, que conseguiu acertar a trave de João Ricardo em duas oportunidades, com Bobadilla e Luiz Gustavo, aos 18 e 29 minutos.

A melhor chance do Leão do Pici veio aos 26 minutos, com Hércules, após o volante receber na direita, entrar na área, fintar a marcação e arrematar na trave de Rafael.

Visando administrar o resultado, o Fortaleza passou a trocar mais passes na tentativa de controlar, principalmente, o ímpeto do São Paulo. Nos minutos finais, aos 39, chegou ao segundo gol com Moisés, após contra-ataque. O camisa 21 recebeu de Pikachu e finalizou na saída de Rafael, definindo o resultado da partida.

A arbitragem, porém, impugnou o lance por toque no braço de Moisés, no momento da dividida com Igor Vinícius, após análise no VAR.