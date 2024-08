Decisivo, Kayzer marca em dois jogos seguidos pela primeira vez no Fortaleza

Na vitória do Fortaleza sobre o Cruzeiro, na noite desta segunda-feira, 5, o atacante Renato Kayzer balançou as redes pelo segundo jogo consecutivo, feito que ainda não tinha alcançado pelo Tricolor em suas duas passagens.

Na partida, que aconteceu no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), válida pela 21° primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Kayzer anotou o tento que deu números finais, em 2 a 1, ao confronto direto e colocou o Leão do Pici na terceira colocação do torneio nacional.

Com uma primeira passagem conturbada no Fortaleza; um empréstimo ao Dejeon Hana, da Coréia do Sul, e um uma grave lesão que lhe deixou fora de combate por oito meses, o ofensivo pode matar a saudade de emendar uma sequência de gols na Série A, o que não acontecia desde novembro de 2021, quando marcou, ainda pelo Athletico-PR, quando marcou diante de Flamengo e Ceará.