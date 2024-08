Fortaleza negocia contratação do lateral-direito Mancuso, do Estudiantes-ARG

Eros Mancuso durante jogo do Estudiantes de La Plata, da Argentina Crédito: Divulgação/Estudiantes de La Plata

No Estudiantes desde 2022, Mancuso acumula 68 partidas e sete gols com a camisa do El León. Lá, ele tem vínculo até o fim de 2026. O lateral foi revelado pelo Boca Juniors, onde atuou de 2019 a 2022. Caso concretize sua chegada ao Fortaleza, o 'hermano' disputará posição com Tinga, ídolo do clube, e Dudu. Além disso, será o sétimo argentino do elenco, que já conta com Lucero, Brítez, Cardona, Martínez, Machuca e Pochettino. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente