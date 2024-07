Após folga, Fortaleza se reapresenta no Pici nesta quarta, 31, de olho no Cruzeiro

Elenco do Tricolor do Pici teve três dias de descanso e agora volta o foco no duelo contra o time mineiro, concorrente direto pelo G4 do Brasileirão

Para o duelo, Vojvoda terá cinco dias livres de trabalho com os jogadores, condição incomum nesta temporada para o treinador, já que o Leão do Pici é a equipe com mais jogos do país e raramente consegue ter um intervalo grande entre os confrontos.

Após três dias de folga , o elenco do Fortaleza se reapresenta nesta quarta-feira, 31, no Centro de Excelência Alcides Santos, às 16 horas, para dar início a preparação visando a partida contra o Cruzeiro, que acontece na próxima segunda, 5 de abril.

A partida é fundamental para o Tricolor, tendo em vista que as duas equipes são adversárias diretas por uma vaga no G4 – atualmente ocupada pelo Leão, que é o quarto colocado. Um detalhe que pesa a favor do time cearense é que o jogo não acontecerá no Mineirão, local onde o Cruzeiro manda suas partidas e está invicto na Série A, com oito vitórias em oito duelos.

Isso porque o time mineiro vendeu mandos de campo em partidas do Campeonato Brasileiro. Um deles contra o Fortaleza, que será realizado no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). A diretoria celeste ainda tentou reverter a situação e levar o jogo de volta para o Mineirão, mas não conseguiu.

Hércules, expulso contra o São Paulo, desfalca o Fortaleza contra o Cruzeiro



O volante Hércules é desfalque certo do Fortaleza diante do Cruzeiro. Na vitória do Leão do Pici contra o São Paulo, o meio-campista foi advertido aos 44 minutos do 2° tempo por reclamação. No primeiro momento, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, havia mostrado cartão amarelo. Devido à insistência do atleta tricolor, aplicou o vermelho.