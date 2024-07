Fortaleza disputará 7 jogos em agosto por Série A e Sula; veja calendário tricolor

O mês de agosto promete ser intenso para o Fortaleza. Representante cearense na Série A do Brasileirão e na Copa Sul-Americana, o time tricolor vai entrar em campo sete vezes durante o período, sendo cinco pela competição nacional e duas pela continental.



Primeiro, o Leão do Pici vai enfrentar Cruzeiro e Criciúma pela elite do futebol nacional nos dias 5 e 10, respectivamente. O primeiro jogo será fora de casa, enquanto o segundo será no Castelão. No dia 14, a equipe visita o Rosário Central, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sula.