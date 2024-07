Vojvoda aproveita folga para assistir a missa em Canindé com Toinha

O treinador argentino foi recebido no Santuário de São Francisco das Chagas pelo pároco de Canindé, Frei Gilmar, que é torcedor do Fortaleza

Vojvoda chegou por volta das 15h30min e foi recebido pelo pároco de Canindé, Frei Gilmar, que é torcedor do Fortaleza e costuma ter maior contato com o treinador durante suas visitas ao Santuário. Devoto de São Francisco, o comandante tricolor assistiu a missa das quatro horas e deixou o local após cerca de 40 minutos.

O treinador Juan Pablo Vojvoda , do Fortaleza , aproveitou o dia de folga nesta terça-feira, 30, para assistir uma missa no Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé. Religioso, o argentino chegou na Basílica de forma discreta, acompanhado da Toinha, funcionária do clube, e de Cajuzinho, torcedor símbolo do Leão na região.

O elenco e comissão técnica do Fortaleza ganharam três dias de folga após a vitória sobre o São Paulo no último sábado. O Leão se reapresenta no Pici nesta quarta-feira, 31, para dar início aos trabalhos visando o duelo contra o Cruzeiro, marcado para a próxima segunda, dia 5 de agosto, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.

Vojvoda foi em Canindé em 2022 cumprir promessa após permanência do Fortaleza na Série A

A ida de Vojvoda em Canindé não é novidade. Em 2022, o treinador foi até a cidade, que fica a 110 quilômetros da capital cearense, para cumprir uma promessa que fez pela permanência do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro.

