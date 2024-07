Fortaleza é, ao lado do Flamengo, time com menos derrotas na Série A

Pedro Augusto e Gerson disputam lance no jogo Flamengo x Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

A dura derrota para o Cuiabá serviu como uma “virada de chave” para o Fortaleza no Brasileirão. A partir dali, o escrete vermelho-azul-e-branco embalou oito vitórias nos 11 jogos subsequentes, além de dois empates e uma única derrota, para o Vasco, em São Januário. O Flamengo, líder da competição, também possui somente três reveses na Série A. Uma destas derrotas aconteceu exatamente para o Fortaleza, em duelo que o Leão venceu o Rubro-Negro por 2 a 1 em pleno Maracanã. Os outros dois resultados negativos aconteceram para o Botafogo e Juventude. Tricolor se destaca por solidez defensiva e força como mandante Entre os trunfos do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, dois se destacam: a solidez defensiva e a força como mandante. O Tricolor é o terceiro time do certame, ao lado do Athletico-PR, que menos foi vazado. São 18 gols sofridos, número inferior ao do Palmeiras (16) e Internacional (13).