Após renovação, Lucero mira títulos com o Fortaleza e fala sobre Sula

Lucero passa por grande momento no Leão e em sua carreira. Neste ano, em 45 jogos, já balançou as redes por 22 vezes. Ao todo, em 108 partidas são 44 gols. O atleta comentou sobre os feitos com a camisa tricolor

Artilheiro do Fortaleza na temporada, o atacante argentino Juan Martin Lucero teve sua renovação contratual oficializada pelo tricolor na manhã desta terça-feira, 30. O novo vínculo do 'El Gato' vai até o final de 2027. Feliz com o momento, o camisa 9 falou à TV Leão sobre a permanência no Pici.

"Significa muito porque eu sonhava quando chegasse aqui em ficar por muito tempo, fazendo muitos gols, ganhar títulos, consegui isso no meu primeiro ano", pontuou o jogador, que chegou ao clube no começo de 2023 e, de cara, ganhou a confiança de Vojvoda e do torcedor.

