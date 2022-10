Vojvoda vai a Canindé pagar promessa por permanência do Fortaleza na Série A

Conforme apurou o Esportes O POVO, o comandante chegou à Canindé por volta das 8h30min, junto com Toinha e outros funcionários do clube

O técnico Juan Pablo Vojvoda esteve na cidade de Canindé na manhã desta sexta-feira, 28, e foi recebido por torcedores do Fortaleza na cidade, que fica a 110 quilômetros da capital cearense.

A presença ilustre do treinador na cidade tinha um propósito: cumprir a promessa pela permanência do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. Conforme apurou o Esportes O POVO, o comandante chegou à Canindé por volta das 8h30min, junto com Toinha e outros funcionários do clube. Ele conheceu a Basílica de São Francisco e em seguida assistiu a missa na gruta Nossa Senhora de Lourdes.

Após cumprir a promessa, o argentino visitou a churrascaria do Cajuzinho, torcedor símbolo do Fortaleza na cidade de Canindé, onde foi recebido por outros adeptos do Leão do Pici no local e aproveitou o momento para tirar fotos e dar autógrafos.

Pedido do pároco

Antes de deixar a cidade, Vojvoda encontrou o pároco de Canindé, Frei Gilmar. O sacerdote, que também é torcedor do Fortaleza, fez um pedido ao técnico: que ele não deixe o Tricolor. O comandante sorriu e abraçou o vigário, o revelando que pretende seguir no clube apesar das propostas que recebeu.

Conforme apurou o Esportes O POVO, Vojvoda chegou a receber uma proposta de cerca de R$ 3 milhões por mês de um clube árabe. Entretanto, o comandante tem paciência para tratar a respeito da renovação do vínculo e já conversa sobre o planejamento para 2023.

