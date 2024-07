Vojvoda exalta vitória do Fortaleza e mantém foco em permanência no G-4

Questionado sobre o calendário da equipe, Vojvoda ponderou o ritmo dos jogadores e não descartou a possibilidade de poupar as peças necessárias, a fim de evitar perdas por lesão. O Leão do Pici tem uma sequência de jogos importantes pela frente, incluindo o duelo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, contra o Rosário Central.

“Lucero jogou oito jogos seguidos, eu tenho que analisar isso, vamos com cuidado, com determinados jogadores. Aconteceu algo com Pochettino, que sentiu desconforto, depois vamos ter jogos importantes da Sul-Americana. Lidamos com informações, toda comissão técnica, e baseado nisso eu decido. Quero proteger meu time de lesão, de desgaste e ter os melhores jogadores em melhores condições a cada partida”, analisou o argentino.



Agora o elenco tricolor se reapresenta na tarde desta quarta-feira, 31, quando se prepara para enfrentar o Cruzeiro fora de casa. O jogo acontece na próxima segunda-feira, 5, no estádio Kleber Andrade, às 21 horas.

“O planejamento é dar alguns dias de descanso para voltar e focar no Cruzeiro. E depois vamos planejar a viagem para Rosário. Sabemos da importância das primeiras partidas na Sul-Americana, mas sem deixar de lado o Brasileirão. Sempre falo com os jogadores, o que sustenta tudo é o Brasileirão, estamos em uma boa posição na competição e queremos continuar”, finalizou o técnico leonino.