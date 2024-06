Nos pênaltis, Fortaleza é campeão da Copa do Nordeste

O Fortaleza é (tri) campeão da Copa do Nordeste. Mas o título veio com altas doses de sacrifício e agonia. Afinal, o Leão perdeu de 2 a 0 no tempo normal, mas venceu por 5 a 4 nos pênaltis. Na ida, vale lembrar, os cearenses já tinham feito 2 a 0.

Ciente da necessidade de vitória, o CRB foi mais ofensivo no primeiro tempo. Os alagoanos, inclusive, tiveram mais posse de bola e finalizações. No entanto, o Leão conseguiu marcar de forma eficiente por um bom tempo, também explorando contra-ataques.

Com o título, o Fortaleza iguala as campanhas de 2019 e 2022. De quebra, o Leão empata com o rival Ceará e com o Sport no ranking de títulos. Dessa forma, os maiores vencedores seguem sendo Bahia e Vitória. Os rivais baianos têm quatro taças cada um. Já o CRB segue sem títulos. Campinense, Santa Cruz, América de Natal e Sampaio Corrêa completam a lista, todos com uma conquista.