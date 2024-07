Fortaleza tem 81% de chances de classificação para a Libertadores, aponta UFMG

Vivendo sequência invicta de seis jogos e com a melhor campanha nas últimas 10 rodadas da Série A, o Fortaleza tem 81% de chances de classificação para a Libertadores de 2024, segundo estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O registro ainda aponta que a equipe cearense tem 12,9% de chances de conquistar o título nacional.

Na quarta colocação da competição com 36 pontos, a única vez em que o clube alcançou uma posição qualificatória para o torneio continental foi em 2021, quando finalizou na mesma posição, com 58 pontos somados. Caso mantenha a média de pontos, o Leão do Pici pode ultrapassar sua melhor campanha.

Contando os primeiros 19 jogos, de cada ano, o time de Vojvoda já faz uma campanha melhor que em seu primeiro à frente do elenco, quando terminou no G-4 da competição. Em 2021, foram 33 pontos somados.