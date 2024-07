Novamente titular do Fortaleza, Sasha vira o 3º da Série A com mais desarmes

Volante Lucas Sasha em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Entre os atletas do Fortaleza, o volante também aparece em destaque nas interceptações, na qual totaliza nove, uma a menos que Pochettino, que tem dez e é o melhor do quesito do time na Série A. Marinho, com oito, e Pikachu, Tinga e Brítez, com seis, completam a lista. Vale ressaltar que das 14 partidas que fez no Brasileirão de 2024 pelo Tricolor do Pici, Sasha atuou como titular em apenas cinco ocasiões. Nas últimas duas rodadas, o volante ganhou oportunidade com Vojvoda na equipe principal e aproveitou. Diante do Criciúma, realizou nove desarmes e três interceptações, sendo um dos destaques em campo. + Confira mais notícias sobre o Fortaleza Esporte Clube