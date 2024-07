Barboza elogia Vojvoda, revela "sim" ao Fortaleza e explica escolha pelo Botafogo

Alvo do Fortaleza no início da temporada, o zagueiro Alexander Barboza contou os bastidores da negociação com o Tricolor do Pici. Em entrevista ao canal no Youtube do jornalista Igor Rodrigues, o defensor argentino revelou que chegou a dar o “sim” para o Leão, mas que voltou atrás após receber uma proposta do Botafogo.

“A realidade é que foi muito difícil. Os dois clubes para mim eram bons. No Fortaleza, tinha o mister Vojvoda. Eu já o conhecia do Defensa y Justicia, trabalhamos juntos. Foi um pedido dele (que o Fortaleza o contratasse). E eu falei que sim, que gostava do Fortaleza e que iria para lá. Então meu representante falou com os representantes do clube. Até que apareceu o Botafogo”, explicou.