Fortaleza visita Criciúma mirando fim de tabu e quinta vitória consecutiva na Série A

O Leão do Pici tentará vencer o time catarinense pela primeira vez como visitante, além de querer se consolidar no G4 da tabela de classificação. A bola rola nesta quarta, 24, às 19 horas, no Heriberto Hulse (SC)

Mirando a quinta vitória consecutiva no Brasileirão, o Fortaleza visita o Criciúma no estádio Heriberto Hulse (SC) nesta quarta-feira, 24, às 19 horas, em duelo atrasado da terceira rodada. As duas equipes, que voltam a se enfrentar após seis anos, protagonizam campanhas opostas na tabela de classificação, com o Leão do Pici integrando o G4 e o Tigre sob pressão pela proximidade com a zona de rebaixamento.

Dono da melhor campanha geral das últimas nove rodadas – recorte em que venceu sete rivais e sofreu apenas uma derrota –, o Fortaleza vive uma fase especial na Série A. Com 32 pontos, o time comandado por Vojvoda é o atual quarto colocado e está próximo de superar ou igualar a campanha histórica do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2021, quando ingressou na segunda metade do torneio com 33 pontos conquistados.