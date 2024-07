Rival do Fortaleza, Criciúma é o quinto pior mandante da Série A

Adversário do Fortaleza nesta quarta-feira, 24, o Criciúma não tem protagonizado grande campanha atuando no estádio Heriberto Hulse na Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o time catarinense é o quinto pior mandante da competição.

Na campanha de até então, o Criciúma disputou oito partidas dentro de casa, onde conquistou duas vitórias, quatro empates e sofreu duas derrotas – ou seja, um aproveitamento de 41%. No levantamento do Departamento de Matemática da UFMG, o Tigre tem desempenho melhor apenas que o Atlético-GO, Cuiabá, Fluminense e Internacional.