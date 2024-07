Fortaleza tenta igualar sua maior sequência de vitórias na história da Série A diante do Criciúma

Quarto colocado, Leão do Pici está a um triunfo de igualar marca de 2022. Na época, o time engatou cinco vitórias seguidas contra Cuiabá, Internacional, Ceará, Corinthians e São Paulo

Em alta, o Fortaleza vai entrar em campo nesta quarta-feira, 24, às 19 horas (de Brasília), diante do Criciúma, em jogo atrasado da 3ª rodada da Série A. No duelo, o Leão do Pici pode igualar sua maior sequência de vitórias na história da competição nacional.

A melhor série de triunfos da equipe tricolor no certame ocorreu na edição de 2022. Na época, o time de Vojvoda engatou cinco vitórias consecutivas contra Cuiabá, Internacional, Ceará, Corinthians e São Paulo, respectivamente. Os resultados aconteceram entre as 20ª e 24ª rodadas.