Rosário Central vence Inter pela ida dos playoffs da Sula; vencedor encara o Fortaleza

Jogadores do Rosário Central comemoram gol marcado diante do Internacional, no confronto de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana Crédito: Marcelo Manera / AFP

Como todo embate entre argentinos e brasileiros, a partida começou truncada, com ambos os times se estudando e chegando com pouca intensidade ao ataque. Pressionado e sem treinador - Eduardo Coudet foi demitido -, os gaúchos buscaram o jogo em alguns momentos, mas esbarrou na falta de criatividade. O cenário mudou na etapa final, só que não foi favorável para o Colorado. De cara, 'Los Canallas' abriram o placar com Campaz, ex-jogador do Grêmio. após falha do volante Romulo, falhou na marcação e deixou o colombiano sozinho na cara do goleiro Sergio Rochet, dando números finais ao jogo.